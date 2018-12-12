Молодежка ЦСКА проиграла «Реалу» в Юношеской лиге УЕФА и покинула турнир - Советский спорт
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    • Футбол12 декабря 2018 18:48Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Молодежка ЦСКА проиграла «Реалу» в Юношеской лиге УЕФА и покинула турнир

    В Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано» состоялся матч заключительного тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

    Молодежка «Реала» на своем поле принимала сверстников из ЦСКА. Матч закончился победой хозяев со счетом 2:1.

    В составе мадридской команды отличились Альваро Мартин де Фриас (45-я минута) и Иван Ривьеро Валло (80). Единственный гол в составе армейцев в добавленное ко второму тайма время забил Артем Попов.

    ЦСКА на групповом этапе Юношеской лиге УЕФА потерпел четыре поражения и дважды сыграл вничью, заняв последнее четвертое место. «Реал» и «Рома» с первого и второго места соответственно вышли в плей-офф.

    Матч основных команд состоится сегодня, 12 декабря, в 20:55 мск.

    #фк цска#фк реал мадрид#юношеская лига уефа#Футбол-Россия
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