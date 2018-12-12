Молодежка ЦСКА проиграла «Реалу» в Юношеской лиге УЕФА и покинула турнир

Футбол 12 декабря 2018 18:48 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано» состоялся матч заключительного тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Молодежка «Реала» на своем поле принимала сверстников из ЦСКА. Матч закончился победой хозяев со счетом 2:1.

В составе мадридской команды отличились Альваро Мартин де Фриас (45-я минута) и Иван Ривьеро Валло (80). Единственный гол в составе армейцев в добавленное ко второму тайма время забил Артем Попов.

ЦСКА на групповом этапе Юношеской лиге УЕФА потерпел четыре поражения и дважды сыграл вничью, заняв последнее четвертое место. «Реал» и «Рома» с первого и второго места соответственно вышли в плей-офф.

Матч основных команд состоится сегодня, 12 декабря, в 20:55 мск.