Полузащитник «Вильярреала»: Матч со «Спартаком» - финал в Лиге Европы

Футбол 12 декабря 2018 18:55 Источник: ФК «Вильярреал» Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Вильярреала» Пабло Форнальс сравнил предстоящий матч со «Спартаком» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы с финалом.

«Матч в России был просто сумасшедшим (3:3). У «Спартака» очень сильные игроки в атаке. Сейчас мы играем на «Эстадио де ла Серамика» и хотим, чтобы наш дом был нашей крепостью. Путь к победе заключается в том, чтобы быть на поле дисциплинированной и максимально сосредоточенной командой, чтобы добиться результата.

Этот матч для нас - финал в Лиге Европы. Он имеет большое значение для нас. Постараемся показать отличную игру и выйти в плей-офф. Мы хотим закончить год на мажорной ноте», - цитирует Форнальса пресс-служба «Вильярреала».

Матч «Вильярреал» - «Спартак» состоится завтра, 13 декабря. После пяти туров группового этапа Лиги Европы «Вильярреал» возглавляет турнирную таблицу G с 7 очками, «Спартак» идет на последней строчке с 5 баллами.