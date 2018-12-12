Полузащитник «Вильярреала»: Матч со «Спартаком» - финал в Лиге Европы - Советский спорт
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    • Футбол12 декабря 2018 18:55Источник: ФК «Вильярреал»Автор: Сметанникова Дарья

    Полузащитник «Вильярреала»: Матч со «Спартаком» - финал в Лиге Европы

    Полузащитник «Вильярреала» Пабло Форнальс сравнил предстоящий матч со «Спартаком» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы с финалом.

    «Матч в России был просто сумасшедшим (3:3). У «Спартака» очень сильные игроки в атаке. Сейчас мы играем на «Эстадио де ла Серамика» и хотим, чтобы наш дом был нашей крепостью. Путь к победе заключается в том, чтобы быть на поле дисциплинированной и максимально сосредоточенной командой, чтобы добиться результата.

    Этот матч для нас - финал в Лиге Европы. Он имеет большое значение для нас. Постараемся показать отличную игру и выйти в плей-офф. Мы хотим закончить год на мажорной ноте», - цитирует Форнальса пресс-служба «Вильярреала».

    Матч «Вильярреал» - «Спартак» состоится завтра, 13 декабря. После пяти туров группового этапа Лиги Европы «Вильярреал» возглавляет турнирную таблицу G с 7 очками, «Спартак» идет на последней строчке с 5 баллами.

    #фк вильярреал#фк спартак#форнальс пабло#лига европы#Футбол-Россия
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