СМИ: «Зенит» требует у «Милана» 35 млн евро за Паредеса - Советский спорт
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    • Футбол12 декабря 2018 19:24Источник: Calciomercato.comАвтор: Сметанникова Дарья

    СМИ: «Зенит» требует у «Милана» 35 млн евро за Паредеса

    Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес попал в сферу интересов «Милана». Об этом сообщает Calciomercato.

    По информации издания, «Зенит» требует 35 миллионов евро у «Милана» за Паредеса. Сам 24-летний аргентинец готов вернуться в чемпионат Италии, где он ранее защищал цвета «Кьево», «Эмполи» и «Ромы».

    Ранее сообщалось, что «Милан» рассматривает Паредеса в качестве альтернативного варианта в случае, если не удастся приобрести полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса.

    На счету Паредеса в текущем сезона 22 матча за «Зенит», в которых он забил четыре мяча и сделал пять результативных передач.

    #паредес леандро#фк милан#фк зенит#Возможные трансферы#рпл#серия а#Футбол-Россия
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