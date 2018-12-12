СМИ: «Зенит» требует у «Милана» 35 млн евро за Паредеса

Футбол 12 декабря 2018 19:24 Источник: Calciomercato.com Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес попал в сферу интересов «Милана». Об этом сообщает Calciomercato.

По информации издания, «Зенит» требует 35 миллионов евро у «Милана» за Паредеса. Сам 24-летний аргентинец готов вернуться в чемпионат Италии, где он ранее защищал цвета «Кьево», «Эмполи» и «Ромы».

Ранее сообщалось, что «Милан» рассматривает Паредеса в качестве альтернативного варианта в случае, если не удастся приобрести полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса.

На счету Паредеса в текущем сезона 22 матча за «Зенит», в которых он забил четыре мяча и сделал пять результативных передач.