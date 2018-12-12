«Реал» – ЦСКА. Чалов открыл счет в матче на 37-й минуте (видео)

Футбол 12 декабря 2018 21:39 Источник: «Советский спорт»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов открыл счет в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом».

На 37-й минуте встречи Иван Обляков по центру сыграл на Арнора Сигурдссона, тот покатил на Чалова, а Федор в штрафной принял мяч правой, переложил под левую и пробил обводящим ударом точно в левый от себя угол.

Невероятный гол Чалова – убрал на замахе Санчеса и обводящим ударом отправил Куртуа отдыхать! Красавец 👑#РеалЦСКА pic.twitter.com/TjJy1ViBvN — Матч ТВ (@MatchTV) 12 декабря 2018 г.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, Чалов в текущем сезоне принял участие в 24 играх армейцев, в которых забил 11 мячей и отдал четыре результативных передачи.