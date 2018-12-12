«Реал» – ЦСКА. Чалов открыл счет в матче на 37-й минуте (видео) - Советский спорт
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    • Футбол12 декабря 2018 21:39Источник: «Советский спорт»

    «Реал» – ЦСКА. Чалов открыл счет в матче на 37-й минуте (видео)

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов открыл счет в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом».

    На 37-й минуте встречи Иван Обляков по центру сыграл на Арнора Сигурдссона, тот покатил на Чалова, а Федор в штрафной принял мяч правой, переложил под левую и пробил обводящим ударом точно в левый от себя угол.

    «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию этого противостояния.

    Напомним, Чалов в текущем сезоне принял участие в 24 играх армейцев, в которых забил 11 мячей и отдал четыре результативных передачи.

    #Футбол-Россия#лига чемпионов#фк цска#фк реал мадрид#чалов федор
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