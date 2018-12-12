«Реал» – ЦСКА. Сигурдссон довел счет до разгромного (видео) - Советский спорт
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    • Футбол12 декабря 2018 22:32Источник: «Советский спорт»

    «Реал» – ЦСКА. Сигурдссон довел счет до разгромного (видео)

    Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» забил мяч, сделав счет 3:0 в пользу армейцев.

    Сигурдссон отличился на 73-й минуте. Влашич повозился с мячом в штрафной, откатил Сигурдссону и тот точно пробил в левый угол.

    Счет в матче на 37-й минуте открыл нападающий Федор Чалов, а удвоил преимущество армейцев Георгий Щенников.

    «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию этого противостояния.

    #Футбол-Россия#лига чемпионов#фк цска#фк реал мадрид#сигурдссон арнор
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