«Реал» – ЦСКА. Сигурдссон довел счет до разгромного (видео)

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» забил мяч, сделав счет 3:0 в пользу армейцев.
Сигурдссон отличился на 73-й минуте. Влашич повозился с мячом в штрафной, откатил Сигурдссону и тот точно пробил в левый угол.
СИГУРДССОН ПРОСЛАВЛЯЕТ 17-ЫЙ НОМЕР!— Головин в «Монако» (@GolovinMonaco) 12 декабря 2018 г.
0-3!#РеалЦСКА pic.twitter.com/ejIuH2mjtO
Счет в матче на 37-й минуте открыл нападающий Федор Чалов, а удвоил преимущество армейцев Георгий Щенников.
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию этого противостояния.