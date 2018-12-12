«Виктория» обыграла «Рому» и не пустила ЦСКА в Лигу Европы

Футбол 12 декабря 2018 22:46 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Пльзени состоялся матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Виктория Пльзень» на своем поле принимала «Рому». Матч закончился победой чешской команды со счетом 2:1.

В составе хозяев отличились Ян Коваржик (62-я минута) и Томаш Хори (72). У «Ромы» единственный гол забил Дженгиз Ундер (67).

В добавленное ко второму тайму время «Рома» осталась в меньшинстве после удаления Луки Пеллегрини.

«Виктория» заняла третье место в турнирной таблице группы G, имея в активе семь баллов. Столько же у ЦСКА, который обыграл «Реал» (3:0), однако по личным встречам чешская команда обеспечила себе место в плей-офф Лиги Европы. «Рома» с девятью баллами заняла второе место и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

Группа G

6-й тур

«Виктория Пльзень» - «Рома» 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – 62 Коваржик, 1:1 – 67 Ундер, 2:1 – 72 Хори.

«Виктория Пльзень»: Грушка, Гейда, Лимберски, Гавел, Губник, Прохазка, Грошовски, Чермак (Горшава, 82), Копиц (Петржела, 71), Коваржик, Хори (Ржезничек, 87).

«Рома»: Миранте, Манолас, Коларов, Сантон (Флоренци, 75), Маркано, Кристанте, Нзонзи (Пеллегрини, 80), Пасторе (Дзаньоло, 59), Ундер, Клюйверт, Шик.

Предупреждения: Лимберски (22), Клюйверт (79).

Удаление: Пеллегрини (92).