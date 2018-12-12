«Виктория» обыграла «Рому» и не пустила ЦСКА в Лигу Европы - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • 03окончен
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    окончен
    Виктория Пльзень
    Рома
    2
    1
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    1-й тайм
    Аякс
    Бавария
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    1-й тайм
    Бенфика
    АЕК Афины
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    1-й тайм
    Шахтёр Д
    Лион
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    1-й тайм
    Манчестер Сити
    Хоффенхайм
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    1-й тайм
    Янг Бойз
    Ювентус
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    1-й тайм
    Валенсия
    Манчестер Юнайтед
    0
    0
    • Футбол12 декабря 2018 22:46Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    «Виктория» обыграла «Рому» и не пустила ЦСКА в Лигу Европы

    В Пльзени состоялся матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Виктория Пльзень» на своем поле принимала «Рому». Матч закончился победой чешской команды со счетом 2:1.

    В составе хозяев отличились Ян Коваржик (62-я минута) и Томаш Хори (72). У «Ромы» единственный гол забил Дженгиз Ундер (67).

    В добавленное ко второму тайму время «Рома» осталась в меньшинстве после удаления Луки Пеллегрини.

    «Виктория» заняла третье место в турнирной таблице группы G, имея в активе семь баллов. Столько же у ЦСКА, который обыграл «Реал» (3:0), однако по личным встречам чешская команда обеспечила себе место в плей-офф Лиги Европы. «Рома» с девятью баллами заняла второе место и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Лига чемпионов
    Группа G
    6-й тур

    «Виктория Пльзень» - «Рома» 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – 62 Коваржик, 1:1 – 67 Ундер, 2:1 – 72 Хори.

    «Виктория Пльзень»: Грушка, Гейда, Лимберски, Гавел, Губник, Прохазка, Грошовски, Чермак (Горшава, 82), Копиц (Петржела, 71), Коваржик, Хори (Ржезничек, 87).

    «Рома»: Миранте, Манолас, Коларов, Сантон (Флоренци, 75), Маркано, Кристанте, Нзонзи (Пеллегрини, 80), Пасторе (Дзаньоло, 59), Ундер, Клюйверт, Шик.

    Предупреждения: Лимберски (22), Клюйверт (79).

    Удаление: Пеллегрини (92).

    #фк виктория пльзень#фк рома#фк цска#фк реал мадрид#лига чемпионов#Футбол-Россия
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта