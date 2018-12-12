Никола Влашич: Был очень зол, когда мне сказали, что «Виктория» выиграла - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • 03окончен
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    перерыв
    Аякс
    Бавария
    0
    1
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    перерыв
    Бенфика
    АЕК Афины
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    перерыв
    Шахтёр Д
    Лион
    1
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    перерыв
    Манчестер Сити
    Хоффенхайм
    1
    1
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    перерыв
    Янг Бойз
    Ювентус
    1
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    перерыв
    Валенсия
    Манчестер Юнайтед
    1
    0
    • Футбол12 декабря 2018 23:47Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

    Никола Влашич: Был очень зол, когда мне сказали, что «Виктория» выиграла

    ЦСКА обыграл «Реал» (3:0), но не смог выйти в Лигу Европы, так как в параллельном матче «Виктория Пльзень» одержала победу над «Ромой» (2:1).

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич разочарован победой «Виктории», но рад победе над «Реалом».

    «Я очень разочарован итогом. Я побежал сразу после свистка к скамейке, чтобы узнать результат. Я был очень зол, когда мне сказали, что «Виктория» выиграла. Но это огромная победа. Когда последний раз «Реал» проигрывал оба матча, да еще и с таким счетом?! Для нашей молодой команды эта победа очень важна.

    Мы не сыграем в Лиге Европы, зато сможем сконцентрироваться на чемпионате. У нас есть все, чтобы взять золото в следующем году.

    Я больше расстроен, чем рад. Мы заработали 7 очков и никуда не вышли. Когда последний раз такое было?! Мне кажется, это впервые», - цитирует Влашича Sport24.ru.

    #влашич никола#фк цска#фк реал мадрид#фк виктория пльзень#фк рома#лига чемпионов#Футбол-Россия
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта