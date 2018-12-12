Никола Влашич: Был очень зол, когда мне сказали, что «Виктория» выиграла

Футбол 12 декабря 2018 23:47 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

ЦСКА обыграл «Реал» (3:0), но не смог выйти в Лигу Европы, так как в параллельном матче «Виктория Пльзень» одержала победу над «Ромой» (2:1).

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич разочарован победой «Виктории», но рад победе над «Реалом».

«Я очень разочарован итогом. Я побежал сразу после свистка к скамейке, чтобы узнать результат. Я был очень зол, когда мне сказали, что «Виктория» выиграла. Но это огромная победа. Когда последний раз «Реал» проигрывал оба матча, да еще и с таким счетом?! Для нашей молодой команды эта победа очень важна.

Мы не сыграем в Лиге Европы, зато сможем сконцентрироваться на чемпионате. У нас есть все, чтобы взять золото в следующем году.

Я больше расстроен, чем рад. Мы заработали 7 очков и никуда не вышли. Когда последний раз такое было?! Мне кажется, это впервые», - цитирует Влашича Sport24.ru.