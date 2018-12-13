Хердур Магнуссон: Не знаю, как так вышло, что обыграли «Реал», а «Викторию» — нет

Футбол 13 декабря 2018 00:02 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

ЦСКА обыграл «Реал» (3:0), но не смог выйти в Лигу Европы, так как в параллельном матче «Виктория Пльзень» одержала победу над «Ромой» (2:1).

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон подвел итог матча в Мадриде.

«Мы не шокированы результатом. Хорошо сыграли, гордимся собой. Жаль, что не вышли дальше. Это плохо. Сразу после игры нам озвучили результат.

Мы были рады победе над «Реалом». Но не праздновали должным образом, потому что ждали результаты в параллельном матче. Это грустно, но мы рады, что «Реал» обыграли дважды. У нас теперь отличный опыт.

Не знаю, как так вышло, что обыграли «Реал», а «Викторию» — нет. Не знаю даже ответа. Мы плохо играли во втором тайме в Москве, могло быть лучше. То поражение ухудшило наши шансы», - цитирует Магнуссона Sport24.ru.