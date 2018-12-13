Хердур Магнуссон: Не знаю, как так вышло, что обыграли «Реал», а «Викторию» — нет - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • 03окончен
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    перерыв
    Аякс
    Бавария
    0
    1
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    перерыв
    Бенфика
    АЕК Афины
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    перерыв
    Шахтёр Д
    Лион
    1
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    перерыв
    Манчестер Сити
    Хоффенхайм
    1
    1
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    перерыв
    Янг Бойз
    Ювентус
    1
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    перерыв
    Валенсия
    Манчестер Юнайтед
    1
    0
    • Футбол13 декабря 2018 00:02Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

    Хердур Магнуссон: Не знаю, как так вышло, что обыграли «Реал», а «Викторию» — нет

    ЦСКА обыграл «Реал» (3:0), но не смог выйти в Лигу Европы, так как в параллельном матче «Виктория Пльзень» одержала победу над «Ромой» (2:1).

    Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон подвел итог матча в Мадриде.

    «Мы не шокированы результатом. Хорошо сыграли, гордимся собой. Жаль, что не вышли дальше. Это плохо. Сразу после игры нам озвучили результат.

    Мы были рады победе над «Реалом». Но не праздновали должным образом, потому что ждали результаты в параллельном матче. Это грустно, но мы рады, что «Реал» обыграли дважды. У нас теперь отличный опыт.

    Не знаю, как так вышло, что обыграли «Реал», а «Викторию» — нет. Не знаю даже ответа. Мы плохо играли во втором тайме в Москве, могло быть лучше. То поражение ухудшило наши шансы», - цитирует Магнуссона Sport24.ru.

    #магнуссон хердур#фк цска#фк реал мадрид#фк виктория пльзень#лига чемпионов#Футбол-Россия
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта