«Ювентус» уступил «Янг Бойз» и с первого места вышел в плей-офф ЛЧ - Советский спорт
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    • Футбол13 декабря 2018 00:59Источник: «Советский спорт»

    «Ювентус» уступил «Янг Бойз» и с первого места вышел в плей-офф ЛЧ

    В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов швейцарский «Янг Бойз» на своем поле в Берне обыграл итальянский «Ювентус» со счетом 2:1.

    У победителей встречи дубль оформил Гийом Оаро, забивший на 30-й и 68-й минутах, а у гостей единственный мяч на 80-й минуте забил Пауло Дибала, которому ассистировал Криштиану Роналду.

    В параллельной игре группы Н «Валенсия» дома переиграла «Манчестер Юнайтед» – 2:0.

    Таким образом, «Ювентус» с 12 очками занял первое место в квартете, на второй строчке расположился «МЮ» (10 очков), оба клуба вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Третье место заняла «Валенсия» (8) и сыграет в плей-офф Лиги Европы, четвертое – «Янг Бойз», который остался без еврокубковой весны.

    Лига чемпионов
    Групповой этап
    Группа Н. 6-й тур

    «Янг Бойз» (Швейцария) – «Ювентус» (Италия) – 2:1 (1:0)

    Голы: Оаро, 30, 68 – Дибала, 80

    «Янг Бойз»: Вельфли, Камара, Гарсия, Мбабу, Бенито, Соу, Лаупер, Эбишер, Фасснахт (Бертоне, 80), Оаро, Нгамале.

    «Ювентус»: Щесны, Де Шильо (Дибала, 72), Бонуччи, Ругани, Пьянич (Джан, 65), Куадрадо (Алекс Сандро, 23), Бентанкур, Дуглас Коста, Бернардески, Манджукич, Роналду.

    Предупреждения: Камара, 62; Гарсия, 72; Вельфли, 83 – Бернардески, 64

    #лига чемпионов#фк янг бойз#фк ювентус
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