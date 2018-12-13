«Ювентус» уступил «Янг Бойз» и с первого места вышел в плей-офф ЛЧ

Футбол 13 декабря 2018 00:59 Источник: «Советский спорт»

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов швейцарский «Янг Бойз» на своем поле в Берне обыграл итальянский «Ювентус» со счетом 2:1.

У победителей встречи дубль оформил Гийом Оаро, забивший на 30-й и 68-й минутах, а у гостей единственный мяч на 80-й минуте забил Пауло Дибала, которому ассистировал Криштиану Роналду.

В параллельной игре группы Н «Валенсия» дома переиграла «Манчестер Юнайтед» – 2:0.

Таким образом, «Ювентус» с 12 очками занял первое место в квартете, на второй строчке расположился «МЮ» (10 очков), оба клуба вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Третье место заняла «Валенсия» (8) и сыграет в плей-офф Лиги Европы, четвертое – «Янг Бойз», который остался без еврокубковой весны.

Лига чемпионов

Групповой этап

Группа Н. 6-й тур

«Янг Бойз» (Швейцария) – «Ювентус» (Италия) – 2:1 (1:0)

Голы: Оаро, 30, 68 – Дибала, 80

«Янг Бойз»: Вельфли, Камара, Гарсия, Мбабу, Бенито, Соу, Лаупер, Эбишер, Фасснахт (Бертоне, 80), Оаро, Нгамале.

«Ювентус»: Щесны, Де Шильо (Дибала, 72), Бонуччи, Ругани, Пьянич (Джан, 65), Куадрадо (Алекс Сандро, 23), Бентанкур, Дуглас Коста, Бернардески, Манджукич, Роналду.

Предупреждения: Камара, 62; Гарсия, 72; Вельфли, 83 – Бернардески, 64