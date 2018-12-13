Сергей Хусаинов: Теперь игрокам ЦСКА нужно доказывать, что матчи с «Реалом» – не случайность

Футбол 13 декабря 2018 08:43 Источник: Rusfootball.info Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на «Сантьяго Бернабеу».

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал победу ЦСКА над мадридским «Реалом» (3:0) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Не думаю, что это стоит называть чудом. Нужно принимать этот результат с достоинством, но безо всякого шапкозакидательства. Да, армейцы выходили на этот матч с настроем и мобилизованные. Удача тоже сопутствовала армейцам – они в довольно короткий промежуток времени забили 2 гола. Это говорит о том, что молодые ребята – Чалов, Обляков, Щенников хорошо прогрессируют.

Да, в начале сезона от Гончаренко были высказывания о том, что будет строиться новая команда. Но чтобы так быстро… Ведь по ходу национального чемпионата они только первый матч с «Ростовом» провалили. А на сегодня ЦСКА – самая играющая команда. Она играет весело и достойно. Они выходят на поле и играют в футбол – невзирая на то, какую тактику против них используют соперники: оборонительную или атакующую. Они играют в футбол и получают от этого удовольствие.

Сейчас, кстати, важно тот настрой и желание что они продемонстрировали в матчах с «Реалом» направить в грамотное русло. Пояснить им, что всё что было сегодня – это здорово и красиво. Но это уже в прошлом. Теперь им нужно вновь выходить на поле и доказывать – что матчи с «Реалом» – это была не случайность. Вести работу в таком направлении – чтобы эти ребята воспринимали нынешние успехи не как нечто фантастическое, но уже достигнутое", – приводит слова Хусаинова Rusfootball.