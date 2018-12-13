Мамаев прислал жене цветы и записку: Я тебя люблю. Твой муж из Бутырки (фото) - Советский спорт
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    • Футбол13 декабря 2018 13:00Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Мамаев прислал жене цветы и записку: Я тебя люблю. Твой муж из Бутырки (фото)

    Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана выложила в инстаграм фото с подарком от супруга из СИЗО.

    Мамаев, находящийся под арестом до 8 февраля, прислал жене цветы и записку: «Я тебя люблю. Твой муж из Бутырки».

    Ранее Алана Мамаева обвинила футболиста в изменах. Одна из его любовниц стала виновницей драки в центре Москвы 11 октября.

    Напомним, 11 октября Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

    #мамаева алана#мамаев павел#фк краснодар#Футбол-Россия
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