Мамаев прислал жене цветы и записку: Я тебя люблю. Твой муж из Бутырки (фото)

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана выложила в инстаграм фото с подарком от супруга из СИЗО.
Мамаев, находящийся под арестом до 8 февраля, прислал жене цветы и записку: «Я тебя люблю. Твой муж из Бутырки».
Ранее Алана Мамаева обвинила футболиста в изменах. Одна из его любовниц стала виновницей драки в центре Москвы 11 октября.
Напомним, 11 октября Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.