Защитник «Ростова» Сигурдссон дисквалифицирован на один матч за удар мячом болбоя

Футбол 13 декабря 2018 14:06 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон в матче 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:1) ударил мячом болбоя, за что бы удален.

КДК РФС провел заседание, на котором принял решение дисквалифицировать Сигурдссона на один матч.

«По конференц-связи на заседании был представитель ФК «Ростов». В понедельник мы получили дополнительные рапорты от всех 4 судей, и по Сигурдссону мы получили объяснение от ФК «Ростов». Сигурдссон извинился перед мальчиком, подарив ему футболку, и конфликт был исчерпан. Мы применили две статьи: неспортивное поведение и провокация зрителей. Мы дисквалифицировали его на один матч чемпионата России и оштрафовали на 90 тысяч рублей», - цитирует главу КДК РФС Артура Григорьянца Sport24.ru.