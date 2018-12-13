Защитник «Ростова» Сигурдссон дисквалифицирован на один матч за удар мячом болбоя - Советский спорт
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    • Футбол13 декабря 2018 14:06Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

    Защитник «Ростова» Сигурдссон дисквалифицирован на один матч за удар мячом болбоя

    Защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон в матче 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:1) ударил мячом болбоя, за что бы удален.

    КДК РФС провел заседание, на котором принял решение дисквалифицировать Сигурдссона на один матч.

    «По конференц-связи на заседании был представитель ФК «Ростов». В понедельник мы получили дополнительные рапорты от всех 4 судей, и по Сигурдссону мы получили объяснение от ФК «Ростов». Сигурдссон извинился перед мальчиком, подарив ему футболку, и конфликт был исчерпан. Мы применили две статьи: неспортивное поведение и провокация зрителей. Мы дисквалифицировали его на один матч чемпионата России и оштрафовали на 90 тысяч рублей», - цитирует главу КДК РФС Артура Григорьянца Sport24.ru.

    #сигурдссон рагнар#фк ростов#фк крылья советов#рпл#Футбол-Россия#кдк рфс#григорьянц артур
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