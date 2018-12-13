Испанский защитник Чико Флорес может покинуть «Рубин».
Казанский клуб рассматривает возможность расторжения контракта с 31-летним испанцем, сообщает «Бизнес Online».
Чико последний раз выходил на поле 22 сентября и почти три месяца не попадал в заявку на матчи «Рубина».
Игрок был отстранен от тренировок с основной командой из-за конфликта с одним из тренеров.
Контракт испанца рассчитан на два года, в «Рубине» не исключают возможность судебных разбирательств с Чико из-за суммы неустойки.
Защитник выступает за «Рубин» с лета, он перебрался в казанский клуб в качестве свободного агента.