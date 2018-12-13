Футбол 13 декабря 2018 17:02 Источник: «БИЗНЕС Online» Автор: Спирин Дмитрий

Испанский защитник Чико Флорес может покинуть «Рубин».

Казанский клуб рассматривает возможность расторжения контракта с 31-летним испанцем, сообщает «Бизнес Online».

Чико последний раз выходил на поле 22 сентября и почти три месяца не попадал в заявку на матчи «Рубина».

Игрок был отстранен от тренировок с основной командой из-за конфликта с одним из тренеров.

Контракт испанца рассчитан на два года, в «Рубине» не исключают возможность судебных разбирательств с Чико из-за суммы неустойки.

Защитник выступает за «Рубин» с лета, он перебрался в казанский клуб в качестве свободного агента.