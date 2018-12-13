Президент «Оренбурга» покинул свой пост

Футбол 13 декабря 2018 17:32 Источник: ФК «Оренбург» Автор: Сметанникова Дарья

«Оренбург» сообщил, что президент клуба Владимир Гнездилов отправлен в отставку.

11 декабря состоялось собрание учредителей «Оренбурга», на котором было принято прекратить сотрудничество с Гнездиловым. Причиной отставки Гнездилова стала недостаточно эффективная трансферная политика и невыполнение им задачи по поиску дополнительных спонсоров.

«У нас нет претензий к тренерскому штабу и основному составу команды, которая продемонстрировала в первом круге чемпионата достойную игру. Сейчас игроки уходят в отпуск, в январе они поедут на плановые сборы. В период зимнего трансферного окна возможно приобретение двух игроков. Будет проанализирована деятельность управленческого звена и структура органов управления клубом. При необходимости структура будет реформирована в целях максимально эффективной работы», - сообщил генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев, который временно взял на себя исполнение обязанностей президента клуба.

После первой части сезона «Оренбург» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 22 очка.