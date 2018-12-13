Президент «Оренбурга» покинул свой пост - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • 00начало в 20:55
  • FIFA
    Товарищеские матчи (сборные)
    начало в 17:30
    Оман
    Таджикистан
    0
    0
  • ВХЛ
    ВХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Динамо СПб
    Буран
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 20:55
    Марсель
    Аполлон Л
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 20:55
    Лацио
    Айнтрахт Ф
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 20:55
    Бешикташ
    Мальмё
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 20:55
    Генк
    Сарпсборг 08
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 20:55
    Севилья
    Краснодар
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 20:55
    Акхисар Беледиеспор
    Стандард
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 20:55
    Ренн
    Астана
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 20:55
    Динамо К
    Яблонец
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 20:55
    ПАОК
    БАТЭ
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 20:55
    Види
    Челси
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 20:55
    Рапид В
    Рейнджерс
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 23:00
    РБ Лейпциг
    Русенборг
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 23:00
    Селтик
    Ред Булл Зальцбург
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 23:00
    Копенгаген
    Бордо
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 23:00
    Славия П
    Зенит
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 23:00
    Спартак Тр
    Фенербахче
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 23:00
    Динамо З
    Андерлехт
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 23:00
    Спортинг
    Ворскла
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 23:00
    Арсенал
    Карабах
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 23:00
    Дюделанж
    Бетис
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 23:00
    Олимпиакос
    Милан
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 23:00
    Лудогорец
    Цюрих
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 23:00
    АЕК Ларнака
    Байер
    0
    0
    • Футбол13 декабря 2018 17:32Источник: ФК «Оренбург»Автор: Сметанникова Дарья

    Президент «Оренбурга» покинул свой пост

    «Оренбург» сообщил, что президент клуба Владимир Гнездилов отправлен в отставку.

    11 декабря состоялось собрание учредителей «Оренбурга», на котором было принято прекратить сотрудничество с Гнездиловым. Причиной отставки Гнездилова стала недостаточно эффективная трансферная политика и невыполнение им задачи по поиску дополнительных спонсоров.

    «У нас нет претензий к тренерскому штабу и основному составу команды, которая продемонстрировала в первом круге чемпионата достойную игру. Сейчас игроки уходят в отпуск, в январе они поедут на плановые сборы. В период зимнего трансферного окна возможно приобретение двух игроков. Будет проанализирована деятельность управленческого звена и структура органов управления клубом. При необходимости структура будет реформирована в целях максимально эффективной работы», - сообщил генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев, который временно взял на себя исполнение обязанностей президента клуба.

    После первой части сезона «Оренбург» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 22 очка.

    #фк оренбург#гнездилов владимир#рпл#Футбол-Россия
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта