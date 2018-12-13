Майкл Оуэн: Погба играет так, будто ему 16 или 17 лет

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн разочарован игрой полузащитника Поля Погба.
- Часть вины должен взять на себя тренер. Речь идет о системе игры, о схеме.
Смотреть на игру Погба – разочарование. Он выглядит так, словно ему все еще 16-17 лет.
Он бы мог просто взять и посмотреть видео с Полом Скоулзом. Погба принимает так много неверных решений.
Если бы Погба играл у Гвардиолы, Клоппа или кого-то еще, он бы выглядел как один из немногих лучших футболистов мира. А сейчас этого сказать нельзя, – заявил Оуэн.
Напомним, минувшим летом Поль Погба стал чемпионом мира в составе сборной Франции.