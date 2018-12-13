Джанни Инфантино: Решение по числу сборных на чемпионате мира-2022 будет принято в марте

Футбол 13 декабря 2018 18:33 Источник: «РИА Новости»

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что окончательное решение по числу команд, которые примут участие в финальной части ЧМ в Катаре, будет принято в марте следующего года.

- Срок принятия окончательного решения по числу команд-участниц чемпионата в Катаре остается прежним - март 2019 года. По увеличению числа команд-участниц чемпионата в 2026 года такое решение принято, мы сейчас изучаем и рассматриваем, если это можно сделать в 2022 году в Катаре. Мы собираем мнения членов федераций, представителей Катара, насколько это сложно сделать в Катаре. Мы примем это решение вместе со всеми, с нашими партнерами в футболе, - цитирует Инфантино РИА «Новости».

Ранее президент ФИФА рассказал о санкциях к игрокам, которые примут участие в Суперлиге, в случае ее создания.