Максим Калиниченко: «Спартак» наработал как минимум на один гол, но просто мяч не залез в ворота - Советский спорт
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    • Футбол13 декабря 2018 23:24Источник: Телеканал «Матч ТВ»

    Максим Калиниченко: «Спартак» наработал как минимум на один гол, но просто мяч не залез в ворота

    Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко - о поражении красно-белых в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы от «Вильярреала» (0:2).

    - «Спартак» наработал как минимум на один гол, но просто мяч не залез в ворота, так что «Вильярреал» может спать спокойно. В первом голе сильно разбилась линия оборона, хоть и был рикошет. Во втором голе тоже были серьезные несогласованные действия в обороне, - рассказал Калиниченко в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Напомним, что «Вильярреал» и «Рапид», набрав по десять очков, заняли первое и второе место в группе G соответственно. Обе команды вышли в плей-офф Лиги Европы. «Рейнджерс» с шестью баллами расположился на третьей позиции, а «Спартак», имея пять очков, занял четвертую строчку.

    #Футбол-Россия#лига европы#калиниченко максим#фк вильярреал#фк спартак
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