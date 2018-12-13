Максим Калиниченко: «Спартак» наработал как минимум на один гол, но просто мяч не залез в ворота

Футбол 13 декабря 2018 23:24 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко - о поражении красно-белых в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы от «Вильярреала» (0:2).

- «Спартак» наработал как минимум на один гол, но просто мяч не залез в ворота, так что «Вильярреал» может спать спокойно. В первом голе сильно разбилась линия оборона, хоть и был рикошет. Во втором голе тоже были серьезные несогласованные действия в обороне, - рассказал Калиниченко в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что «Вильярреал» и «Рапид», набрав по десять очков, заняли первое и второе место в группе G соответственно. Обе команды вышли в плей-офф Лиги Европы. «Рейнджерс» с шестью баллами расположился на третьей позиции, а «Спартак», имея пять очков, занял четвертую строчку.