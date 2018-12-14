Виктор Классон: Два быстрых гола оказались для нас слишком серьезной проблемой - Советский спорт
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    • Футбол14 декабря 2018 03:52Источник: Sport24.ru

    Виктор Классон: Два быстрых гола оказались для нас слишком серьезной проблемой

    Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон – о поражении от «Севильи» (0:3) в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.

    – Конечно, мы все огорчены результатом. Два быстрых гола оказались для нас слишком серьезной проблемой. Второй тайм оказался не лучше первого, но мы хотя бы боролись до конца.

    Почему не повторили домашний успех с «Севильей»? Всегда тяжело играть здесь, в Испании. И два гола Бен-Йеддера оказались слишком дешевыми. Мы не должны допускать такого с командами вроде «Севильи», – приводит слова Классона Sport24.ru.

    Напомним, «Севилья» и «Краснодар» с 12 очками заняли первое и второе место в квартете соответственно. Обе команды вышли в плей-офф Лиги Европы.

    #Футбол-Россия#лига европы#фк краснодар#фк севилья#классон виктор
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