Виктор Классон: Два быстрых гола оказались для нас слишком серьезной проблемой

Футбол 14 декабря 2018 03:52 Источник: Sport24.ru

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон – о поражении от «Севильи» (0:3) в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.

– Конечно, мы все огорчены результатом. Два быстрых гола оказались для нас слишком серьезной проблемой. Второй тайм оказался не лучше первого, но мы хотя бы боролись до конца.

Почему не повторили домашний успех с «Севильей»? Всегда тяжело играть здесь, в Испании. И два гола Бен-Йеддера оказались слишком дешевыми. Мы не должны допускать такого с командами вроде «Севильи», – приводит слова Классона Sport24.ru.

Напомним, «Севилья» и «Краснодар» с 12 очками заняли первое и второе место в квартете соответственно. Обе команды вышли в плей-офф Лиги Европы.