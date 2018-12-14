Мурат Искаков: «Тамбов» приложит все усилия для выхода в премьер-лигу - Советский спорт
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    • Футбол14 декабря 2018 09:56Источник: «Вести / Тамбов»Автор: Липкин Антон

    Мурат Искаков: «Тамбов» приложит все усилия для выхода в премьер-лигу

    Команда лидирует в ФНЛ после 24 туров.

    Главный тренер «Тамбова» Мурат Искаков высказался о возможном выходе команды в премьер-лигу.

    – Загадывать, конечно, не стоит, что произойдет после весенней части чемпионата, – сказал Искаков в эфире «Радио России Тамбов». – Но мы приложим все усилия. У нас подобрался боеспособный коллектив. Плюс мы намерены немножко усилиться в зимний трансферный период. Сами живем этими надеждами.

    – Как планируется увеличить вместимость стадиона «Спартак» до необходимых для премьер-лиги десяти тысяч человек?
    – Насколько мне известно, уже приезжали проектировщики. Провести глобальную реконструкцию будет сложно. Но есть прецедент, например, в Екатеринбурге, когда ставили сборные дополнительные трибуны. И есть план увеличить (вместимость) с нынешних 5700 зрителей до десяти тысяч, чтобы мы могли принимать матчи премьер-лиги в нашем городе.

    Напомним, после 24 туров «Тамбов» лидирует в ФНЛ, опережая на одно очко «Томь» и на пять – «Авангард».

    В премьер-лигу выходят две лучшие команды ФНЛ. Команды, занявшие третье и четвертое места, сыграют в переходных матчах с 13-й и 14-й командами премьер-лиги.

    #фнл#фк тамбов#искаков мурат#рпл#Футбол-Россия
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