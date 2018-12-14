Маурисио Перейра: Доволен, что «Краснодар» прошел дальше, но не матчем с «Севильей» - Советский спорт
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    • Футбол14 декабря 2018 10:48Источник: UEFA (УЕФА)Автор: Липкин Антон

    Маурисио Перейра: Доволен, что «Краснодар» прошел дальше, но не матчем с «Севильей»

    «Быки» крупно проиграли в Испании в Лиге Европы.

    Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра прокомментировал поражение от «Севильи» (0:3) в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

    «Я доволен тем, что прошли дальше, но не результатом этого матча и игрой команды, – приводит слова 28-летнего уругвайца официальный сайт УЕФА. – Особенно неудачно мы сыграли во втором тайме, когда не смогли создать ни одного голевого момента у ворот одной из лучших команд Европы и одного из главного претендента на победу в турнире».

    Напомним, «Краснодар» занял второе место в группе J и вышел в 1/16 финала, жеребьевка которой пройдет 17 декабря.

    #лига европы#фк краснодар#фк севилья#перейра маурисио#рпл#испанская примера#Футбол-Россия
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