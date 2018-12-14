Йон Фьолусон: Если «Краснодар» будет играть, как в матче с «Севильей», не пройдет далеко в Лиге Европы

Футбол 14 декабря 2018 10:59 Источник: UEFA (УЕФА) Автор: Липкин Антон

«Быки» крупно проиграли в своем последнем матче группового этапа.

Защитник «Краснодара» Йон Фьолусон оценил игру команды в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы с «Севильей» (0:3) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

«Мы понимали, что игра будет непростой, – приводит слова 29-летнего исландца официальный сайт УЕФА. – Но после двух пропущенных голов к десятой минуте все стало еще труднее. К концу тайма мы стали играть, как умеем это делать, и создавать голевые моменты.

Но потом пенальти и удаление все решили в этом матче. Мы знали, что у нас хорошая ситуация в группе. Но если мы будем играть, как сегодня, не пройдем очень далеко в Лиге Европы».

Напомним, «Краснодар» занял второе место в группе J и вышел в 1/16 финала, жеребьевка которой пройдет 17 декабря.