Алексей Бага: Не назвал бы победу над ПАОКом легкой - Советский спорт
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    • Футбол14 декабря 2018 21:24Источник: ФК БАТЭ

    Алексей Бага: Не назвал бы победу над ПАОКом легкой

    Главный тренер БАТЭ Алексей Бага поделился мнением о победе над ПАОК (3:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

    - Ну, я не назвал бы победу легкой. Она оказалась тяжелой как в эмоциональном, так и в физическом плане. Хотя мы очень хорошо подготовились к матчу. Вчера на пресс-конференции, когда говорил, что мы готовы к выходу в нокаут-раунд, я нисколько не лукавил. Потому что прекрасно знал состояние команды. Плюс на своем веку мы видели много больших стадионов, соперничали с великими футболистами. И к такому шагу были готовы. Но, повторюсь, победа не была легкой, - приводит слова специалиста пресс-служба БАТЭ.

    Напомним, БАТЭ по итогам шести туров набрал девять очков в группе и вышел в плей-офф Лиги Европы.

    #фк паок#фк батэ#бага алексей#лига европы
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