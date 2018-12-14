Алексей Бага: Не назвал бы победу над ПАОКом легкой

Футбол 14 декабря 2018 21:24 Источник: ФК БАТЭ

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага поделился мнением о победе над ПАОК (3:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

- Ну, я не назвал бы победу легкой. Она оказалась тяжелой как в эмоциональном, так и в физическом плане. Хотя мы очень хорошо подготовились к матчу. Вчера на пресс-конференции, когда говорил, что мы готовы к выходу в нокаут-раунд, я нисколько не лукавил. Потому что прекрасно знал состояние команды. Плюс на своем веку мы видели много больших стадионов, соперничали с великими футболистами. И к такому шагу были готовы. Но, повторюсь, победа не была легкой, - приводит слова специалиста пресс-служба БАТЭ.

Напомним, БАТЭ по итогам шести туров набрал девять очков в группе и вышел в плей-офф Лиги Европы.