Рио Фердинанд: Не удивлюсь, если «Манчестер Сити» встретится с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов

Футбол 15 декабря 2018 16:31 Источник: Goal.com

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о фаворитах текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

- Я не удивлюсь, если «Манчестер Сити» встретится с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов. Эти команды очень сильны в нынешнем сезоне. В премьер-лиге, на мой взгляд, «горожане» пока выглядят лучше всех. У них серьезная конкуренция, но они в состоянии выдержать ее.

Как далеко зайдет «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов? Мы проиграли «Валенсии», - цитирует Фердинанда Goal.

Напомним, что после 16 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 42 очка и лидирует в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити», имея в активе 41 балл, занимает второе место.