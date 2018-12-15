Габриэл Жезус: Уверенность вернулась ко мне

Футбол 15 декабря 2018 18:17 Источник: BBC

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус прокомментировал итог домашнего матча 17-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (3:1).

- Я пытался (сделать хет-трик), но это очень сложно. Я доволен выступлением команды. У «Эвертона» очень сильный состав, потрясающие игроки. Они провели очень хороший матч, поэтому я счастлив результату.

Уверенность вернулась ко мне, потому что моя семья сейчас здесь - это сильно помогает.. На данный момент мне очень нужны мои близкие.

В этом сезоне будет сложнее завоевать титул, потому многие клубы в этом выступают гораздо сильнее. Думаю, очень важно, что мы смогли вернуться на первое место, - приводит слова Жезуса BBC.