Дортмундская «Боруссия» на своем поле взяла верх над «Вердером»

Футбол 15 декабря 2018 22:27 Источник: «Советский спорт»

Футболисты дортмундской «Боруссии» обыграли «Вердер» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Германии со счетом 3:1.

В составе победителей голами отметились Пако Алькасер (19-я минута), Марко Ройс (27) и Марио Гетце (90+6). У проигравший отличился Макс Крузе (35).

После этой победы «Боруссия» набрала 39 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице бундеслиги. «Вердер», имея в активе 21 балл , занимает девятую строчку.

В следующем матче «Боруссия» в гостях сыграет против «Фортуны», а «Вердер» на своем поле примет «Хоффенхайм».