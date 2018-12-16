Нико Ковач: Матч с «Ганновером» – лучший в этом сезоне

Футбол 16 декабря 2018 01:31 Источник: ФК «Бавария»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач – о победе над «Ганновером» (4:0) в матче 15-го тура чемпионата Германии.

– На протяжении всех 90 минут команда играла действительно очень хорошо. Мы создали очень много моментов. Счет мог быть значительно крупнее, мы не реализовали три, четыре стопроцентных момента.

Приятно, что после сложного поединка в Амстердаме команда показала такую уверенную игру, доминировала по ходу всего матча. Мы постепенно возвращаем свою лучшую форму. В последних матчах мы играли хорошо.

Сегодня мы очень хорошо действовали не только с мячом, но и без него. Мы должны продолжать в том же духе. Пока что это была наша лучшая игра в сезоне. Поздравляю команду, – приводит слова Ковача официальный сайт «Баварии».