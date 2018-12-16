Лидер чемпионата Турции интересуется Фернандешем - Советский спорт
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    • Футбол16 декабря 2018 12:17Источник: FanatikАвтор: Спирин Дмитрий

    Лидер чемпионата Турции интересуется Фернандешем

    Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

    Ранее сообщалось о желании "Галатасарая" пригласить португальца, а теперь в борьбу за 32-летнего футболиста включился лидер турецкой Суперлиги "Истанбул Башакшехир".

    По информации Fanatik, стамбульский клуб видит в Фернандеше замену бразильцу Моссоро.

    "Локомотив" и "Истанбул Башакшехир" на следующей неделе проведут переговоры. Напомним, что контракт Мануэла Фернандеша с железнодорожниками действует до конца текущего сезона.

    #фернандеш мануэл#фк истанбул#фк локомотив#РПЛ#Футбол-Россия#чемпионат турции по футболу#Возможные трансферы
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