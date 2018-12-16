Лидер чемпионата Турции интересуется Фернандешем

Футбол 16 декабря 2018 12:17 Источник: Fanatik Автор: Спирин Дмитрий

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Ранее сообщалось о желании "Галатасарая" пригласить португальца, а теперь в борьбу за 32-летнего футболиста включился лидер турецкой Суперлиги "Истанбул Башакшехир".

По информации Fanatik, стамбульский клуб видит в Фернандеше замену бразильцу Моссоро.

"Локомотив" и "Истанбул Башакшехир" на следующей неделе проведут переговоры. Напомним, что контракт Мануэла Фернандеша с железнодорожниками действует до конца текущего сезона.