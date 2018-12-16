Хави: В Катаре есть футбольная культура - Советский спорт
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    • Футбол16 декабря 2018 13:26Источник: Goal.comАвтор: Спирин Дмитрий

    Хави: В Катаре есть футбольная культура

    Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, ныне выступающий за «Аль-Садд», рассказал о футбольной культуре в Катаре.

    - Я сегодня еще и посол Верховного комитета. Думаю, что они готовы. И сборная и страна готовы принять чемпионат мира. Вы уже видели удивительный стадион. Все удивлены тем, как все организовывается в Катаре.

    В Катаре есть футбольная культура, они готовы конкурировать. Они выиграли у Швейцарии, сыграли вничью с Исландией. И есть еще четыре года на подготовку, - цитирует Хави Goal.com.

    Чемпионат мира-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

    #хави#чм-2022#фк аль-садд
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