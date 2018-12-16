Полузащитник сборной Чехии Травник попал в сферу интересов ЦСКА

Полузащитник «Яблонеца» и сборной Чехии Михал Травник попал в сферу интересов московского ЦСКА, сообщает Daily Mail.
По информации издания, за футболистом, помимо армейцев, следят английские «Фулхэм» и «Ньюкасл Юнайтед».
24-летний хавбек является воспитанником футбольного клуба «Словацко», откуда в 2015 году перешел в «Яблонец» за 200 тысяч евро. На сегодняшний день его стоимость оценивается в два миллиона евро.
В текущем сезоне Травник принял участие в 24 играх «Яблонеца» во всех турнирах, забил десять мячей и отдал десять результативных передач. На его счету также пять матчей за сборную Чехии.