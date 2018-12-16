«Сассуоло» переиграл «Фрозиноне» и поднялся в зону еврокубков - Советский спорт
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    • Футбол16 декабря 2018 18:56Источник: «Советский спорт»

    «Сассуоло» переиграл «Фрозиноне» и поднялся в зону еврокубков

    В матче 16-го тура чемпионата Италии «Фрозиноне» на своем поле уступил «Сассуоло» со счетом 0:2.

    Счет в матче открыл защитник хозяев поля Лоренцо Ариаудо, забивший в свои ворота на 43-й минуте, а на 58-й минуте отличился нападающий гостей Доменико Берарди.

    «Сассуоло» с 24 очками в серии А поднялся на шестое место, в зону квалификации Лиги Европы, а «Фрозиноне» расположился на 19-й строчке, имея в активе восемь очков.

    В следующем туре черно-зеленые 22 декабря примут «Торино», а желто-синие в тот же день на выезде встретятся с «Удинезе».

    #серия а#фк сассуоло#фк фрозиноне
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