«РБ Лейпциг» на своем поле переиграл «Майнц» - Советский спорт
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    • Футбол16 декабря 2018 19:24Источник: «Советский спорт»

    «РБ Лейпциг» на своем поле переиграл «Майнц»

    Футболисты «Лейпцига» обыграли «Майнц» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Германиии со счетом 3:1.

    В составе победителей дублями отметились Юссуф Поульсен (14-я и 19-я минуты) и Тимо Вернер (74, 88). У проигравших отличился Карим Онисиво (38).

    После этой победы «Лейпциг», набрав 28 очков, располагается на четвертой строчке в турнирной таблице бундеслиги. «Майнц», имея в активе 19 баллов, занимает десятое место.

    В следующем туре «Лейпциг» сыграет в гостях против «Баварии», а «Майнц» на своем поле встретится с «Айнтрахтом».

    #фк рб лейпциг#фк майнц#бундеслига
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