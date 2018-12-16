«РБ Лейпциг» на своем поле переиграл «Майнц»

Футбол 16 декабря 2018 19:24 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Лейпцига» обыграли «Майнц» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Германиии со счетом 3:1.

В составе победителей дублями отметились Юссуф Поульсен (14-я и 19-я минуты) и Тимо Вернер (74, 88). У проигравших отличился Карим Онисиво (38).

После этой победы «Лейпциг», набрав 28 очков, располагается на четвертой строчке в турнирной таблице бундеслиги. «Майнц», имея в активе 19 баллов, занимает десятое место.

В следующем туре «Лейпциг» сыграет в гостях против «Баварии», а «Майнц» на своем поле встретится с «Айнтрахтом».