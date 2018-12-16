«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вернулся в лидеры АПЛ, у Шакири дубль - Советский спорт
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    • Футбол16 декабря 2018 20:50Источник: «Советский спорт»Автор: Семкив Александр

    «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вернулся в лидеры АПЛ, у Шакири дубль

    В матче 17-го тура английской премьер-лиги «Ливерпуль» на поле стадиона «Энфилд» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1.

    У победителей встречи дубль оформил Джердан Шакири (73-я и 80-я минуты) и единожды отличился Садьо Мане (24), а у гостей единственный мяч забил Джесси Лингард (33).

    «Ливерпуль», не знающий поражений в текущем сезоне АПЛ, одержал шестую победу кряду и с 45 очками вернулся в лидеры турнирной таблицы, обойдя на одно очко «Манчестер Сити», а команда Жозе Моуринью расположилась на шестой строчке, имея в активе 26 очков.

    В следующем туре подопечные Юргена Клоппа 21 декабря на выезде сыграют с «Вулверхэмптоном», а «МЮ» на следующий день встретится с «Кардиффом».

    АПЛ
    17-й тур

    «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» – 3:1 (1:1)

    Голы: Мане, 24; Шакири, 73, 80 – Лингард, 33

    «Ливерпуль»: Алиссон, Ловрен, Робертсон, Клайн, ван Дейк, Вейналдум, Фабиньо, Кейта (Шакири, 70), Мане (Хендерсон, 84), Салах, Фирмино

    «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Дармиан, Линделеф, Янг, Байи, Эррера (Марсьяль, 79), Лингард (Мата, 85), Матич, Далот (Феллайни, 46), Рэшфорд, Лукаку

    Предупреждения: Далот,26; Лукаку, 40

    #апл#фк ливерпуль#фк манчестер юнайтед#шакири джердан
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