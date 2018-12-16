«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вернулся в лидеры АПЛ, у Шакири дубль

Футбол 16 декабря 2018 20:50 Источник: «Советский спорт» Автор: Семкив Александр

В матче 17-го тура английской премьер-лиги «Ливерпуль» на поле стадиона «Энфилд» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1.

У победителей встречи дубль оформил Джердан Шакири (73-я и 80-я минуты) и единожды отличился Садьо Мане (24), а у гостей единственный мяч забил Джесси Лингард (33).

«Ливерпуль», не знающий поражений в текущем сезоне АПЛ, одержал шестую победу кряду и с 45 очками вернулся в лидеры турнирной таблицы, обойдя на одно очко «Манчестер Сити», а команда Жозе Моуринью расположилась на шестой строчке, имея в активе 26 очков.

В следующем туре подопечные Юргена Клоппа 21 декабря на выезде сыграют с «Вулверхэмптоном», а «МЮ» на следующий день встретится с «Кардиффом».

АПЛ

17-й тур

«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» – 3:1 (1:1)

Голы: Мане, 24; Шакири, 73, 80 – Лингард, 33

«Ливерпуль»: Алиссон, Ловрен, Робертсон, Клайн, ван Дейк, Вейналдум, Фабиньо, Кейта (Шакири, 70), Мане (Хендерсон, 84), Салах, Фирмино

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Дармиан, Линделеф, Янг, Байи, Эррера (Марсьяль, 79), Лингард (Мата, 85), Матич, Далот (Феллайни, 46), Рэшфорд, Лукаку

Предупреждения: Далот,26; Лукаку, 40