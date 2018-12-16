«Уэска» в большинстве на 94-й минуте вырвала ничью в матче с «Вильярреалом» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЛучшее за годИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Германия - Бундеслига
    15-й тур
    окончен
    Айнтрахт Ф
    Байер
    2
    1
  • Италия - Серия А
    16-й тур
    окончен
    Кальяри
    Наполи
    0
    1
  • Испания - Примера
    16-й тур
    окончен
    Уэска
    Вильярреал
    2
    2
  • Италия - Серия А
    16-й тур
    1-й тайм
    Рома
    Дженоа
    0
    1
  • Испания - Примера
    16-й тур
    1-й тайм
    Леванте
    Барселона
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 23:00
    Лион
    Монако
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    перенесён
    Марсель
    Бордо
    0
    0
    • Футбол16 декабря 2018 22:33Источник: «Советский спорт»

    «Уэска» в большинстве на 94-й минуте вырвала ничью в матче с «Вильярреалом»

    В матче 16-го тура чемпионата Испании «Уэска» на своем поле сыграла вничью с «Вильярреалом» – 2:2.

    У хозяев поля мячи забили Хуан Эрнандес (44-я минута, пенальти) и Самуэле Лонго (90+4), а у гостей голами отметились Карлос Бакка (63, пенальти) и Херар Морено (81).

    Стоит отметить, что «желтая субмарина» доигрывала встречу в меньшинстве – красную карточку на 65-й минуте получил Марио Гаспар, а спустя минуту полузащитник сине-гранатовых Гонсало Мелеро не реализовал пенальти.

    «Вильярреал» с 15 очками занимает 17-е место в турнирной таблице, а «Уэска» расположилась на 20-й строчке, имея в активе восемь очков.

    В следующем туре команда «желтая субмарина» 3 января примет мадридский «Реал», а подопечные Франсиско Родригеса 23 декабря на выезде сыграют с «Валенсией».

    #испанская примера#фк вильярреал#фк уэска
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта