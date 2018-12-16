«Уэска» в большинстве на 94-й минуте вырвала ничью в матче с «Вильярреалом»

Футбол 16 декабря 2018 22:33 Источник: «Советский спорт»

В матче 16-го тура чемпионата Испании «Уэска» на своем поле сыграла вничью с «Вильярреалом» – 2:2.

У хозяев поля мячи забили Хуан Эрнандес (44-я минута, пенальти) и Самуэле Лонго (90+4), а у гостей голами отметились Карлос Бакка (63, пенальти) и Херар Морено (81).

Стоит отметить, что «желтая субмарина» доигрывала встречу в меньшинстве – красную карточку на 65-й минуте получил Марио Гаспар, а спустя минуту полузащитник сине-гранатовых Гонсало Мелеро не реализовал пенальти.

«Вильярреал» с 15 очками занимает 17-е место в турнирной таблице, а «Уэска» расположилась на 20-й строчке, имея в активе восемь очков.

В следующем туре команда «желтая субмарина» 3 января примет мадридский «Реал», а подопечные Франсиско Родригеса 23 декабря на выезде сыграют с «Валенсией».