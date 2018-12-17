Ахметов получил премию «Первая пятерка» (фото) - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 12:22Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Ахметов получил премию «Первая пятерка» (фото)

    Полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову вручили премию «Первая пятерка» как лучшему молодому игроку российской премьер-лиги по итогам 2018 года.

    В голосовании 100 руководителей и тренеров клубов РПЛ, наставников юношеских, молодежной и национальной сборных, представителей РФС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола и журналистов Ахметов набрал 202 балла.

    В числе номинантов также были полузащитник ЦСКА Иван Обляков (177 баллов), защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев (111) и вратарь «Спартака» Александр Максименко (104).

    На счету 20-летнего Ахметова в нынешнем сезоне 18 матчей за ЦСКА, в которых он отдал три результативные передачи.

    #ахметов ильзат#фк цска#Футбол-Россия#рпл#Первая пятерка
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