Ахметов получил премию «Первая пятерка» (фото)

Футбол 17 декабря 2018 12:22 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову вручили премию «Первая пятерка» как лучшему молодому игроку российской премьер-лиги по итогам 2018 года.

В голосовании 100 руководителей и тренеров клубов РПЛ, наставников юношеских, молодежной и национальной сборных, представителей РФС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола и журналистов Ахметов набрал 202 балла.

В числе номинантов также были полузащитник ЦСКА Иван Обляков (177 баллов), защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев (111) и вратарь «Спартака» Александр Максименко (104).

На счету 20-летнего Ахметова в нынешнем сезоне 18 матчей за ЦСКА, в которых он отдал три результативные передачи.