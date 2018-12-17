Долги "Анжи" сократились до 220 миллионов рублей

Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов рассказал о ситуации с долгами клуба.
«Сумму долга удалось понизить примерно до 220 миллионов рублей. Это стало возможно благодаря тому, что поступили средства от Российской футбольной премьер-лиги, где-то мы использовали взаимозачеты с контрагентами, использовали рекламу.
Несмотря на то, что ситуация продолжает оставаться стабильно тяжелой, снижение долга для клуба является небольшим плюсом», – цитирует Флегонтова агенство "Р-Спорт".
"Анжи" занимает 15-ю строчку в турнирной таблице РПЛ после 17 туров.