Олег Флегонтов: Не понимаю, когда говорят, что Хабиб должен дать денег «Анжи», потому что он дагестанец - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 14:40Источник: «Р-Спорт»Автор: Гичунцев Артур

    Олег Флегонтов: Не понимаю, когда говорят, что Хабиб должен дать денег «Анжи», потому что он дагестанец

    На данный момент команда из Махачкалы занимает предпоследнее, 15-е место в таблице РПЛ.

    Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов высказался о финансовом положении клуба.

    «В первую очередь очень много поступает звонков со словами поддержки от тех, кто был причастен к золотым временам «Анжи». Многие готовы помочь если не финансово, то добрым словом, медийно. Премьер-лига здорово нам помогает, во многих вопросах идет навстречу. Да и коллеги из других клубов неравнодушны. За что им большое спасибо!

    «Анжи» не тот клуб, который готов просить помощи с протянутой рукой? Почему? Ничего зазорного в этом не вижу. Как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Президент клуба, наш коммерческий директор проводят большую работу по поиску спонсоров. Мы не стесняемся у кого-то попросить помощи, предложить компании стать партнером клуба.

    Совсем другое дело, когда, например, начинают говорить, что тот же Хабиб Нурмагомедов должен дать «Анжи» денег из-за того, что он дагестанец. Вот этого я не понимаю. Никто никому не обязан, никто ничего не должен. Спасибо и Хабибу, и Это’о, и Роберто Карлосу за то, что они неравнодушны к клубу, не забывают его. Благодаря им кто-то сможет увидеть или услышать, что «Анжи» испытывает проблемы», – приводит слова Флегонтова Р-Спорт.

    #Футбол-Россия#РПЛ#фк анжи#флегонтов олег#нурмагомедов хабиб
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