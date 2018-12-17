Спортивный директор «Баварии»: У «Ливерпуля» топовая команда - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 14:55Источник: ФК «Бавария»Автор: Сметанникова Дарья

    Спортивный директор «Баварии»: У «Ливерпуля» топовая команда

    Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой мюнхенская команда сыграет с «Ливерпулем».

    «Ливерпуль» - лидер в Англии. Они играют в хороший футбол, очень физический и правильно прибавляют. Я никогда не играл там в качестве игрока, мы с нетерпением ждем этого. У нас должно быть два хороших матча. У них топовая команда. Победить их – это задача, которую нужно освоить карьере любой команды», - сказал Салихамиджич после жеребьевки.

    Первый матч между командами состоится в Мюнхене 12, 13, 19 или 20 февраля.

    #фк бавария#фк ливерпуль#салихамиджич хасан#лига чемпионов
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