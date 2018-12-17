Спортивный директор «Баварии»: У «Ливерпуля» топовая команда

Футбол 17 декабря 2018 14:55 Источник: ФК «Бавария» Автор: Сметанникова Дарья

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой мюнхенская команда сыграет с «Ливерпулем».

«Ливерпуль» - лидер в Англии. Они играют в хороший футбол, очень физический и правильно прибавляют. Я никогда не играл там в качестве игрока, мы с нетерпением ждем этого. У нас должно быть два хороших матча. У них топовая команда. Победить их – это задача, которую нужно освоить карьере любой команды», - сказал Салихамиджич после жеребьевки.

Первый матч между командами состоится в Мюнхене 12, 13, 19 или 20 февраля.