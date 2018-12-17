СМИ: «Зенит», «Манчестер Юнайтед» и еще три клуба претендуют на полузащитника «Стяуа» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Италия - Серия А
    16-й тур
    начало в 22:30
    Аталанта
    Лацио
    0
    0
  • Испания - Примера
    16-й тур
    начало в 23:00
    Алавес
    Атлетик Б
    0
    0
  • FIFA
    Товарищеские матчи (сборные)
    начало в 00:00
    Франция
    Норвегия
    0
    0
    • Футбол17 декабря 2018 17:37Источник: DigisportАвтор: Сметанникова Дарья

    СМИ: «Зенит», «Манчестер Юнайтед» и еще три клуба претендуют на полузащитника «Стяуа»

    Полузащитник «Стяуа» Деннис Ман попал в сферу интересов «Зенита», «Манчестер Юнайтед», «Ромы», «Фенербахче» и «Андерлехта». Об этом сообщает DigiSport.

    Владелец «Стяуа» Джордж Бикали не хочет продавать Мана дешевле, чем 30 миллионов евро. Ранее клуб уже отклонил предложение за игрока в размере 13 млн.

    «Его хочет купить одна топ-команда французского чемпионата и одна топ-команда из Англии. И это уже не просто разговоры, мы ведем полноценные переговоры.

    Если бы Ман был немцем или бельгийцем, то его легко можно было бы за такую сумму», - сообщил агент Мана Анамария Продан.

    В текущем сезоне 20-летний румын провел за «Стяуа» 24 матча, в которых забил семь мячей и сделал три результативные передачи.

    #фк зенит#ман деннис#фк стяуа#фк манчестер юнайтед#фк рома#фк фенербахче#фк андерлехт#Возможные трансферы#Футбол-Россия#рпл#чемпионат румынии по футболу
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта