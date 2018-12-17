СМИ: «Зенит», «Манчестер Юнайтед» и еще три клуба претендуют на полузащитника «Стяуа»

Футбол 17 декабря 2018 17:37 Источник: Digisport Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Стяуа» Деннис Ман попал в сферу интересов «Зенита», «Манчестер Юнайтед», «Ромы», «Фенербахче» и «Андерлехта». Об этом сообщает DigiSport.

Владелец «Стяуа» Джордж Бикали не хочет продавать Мана дешевле, чем 30 миллионов евро. Ранее клуб уже отклонил предложение за игрока в размере 13 млн.

«Его хочет купить одна топ-команда французского чемпионата и одна топ-команда из Англии. И это уже не просто разговоры, мы ведем полноценные переговоры.

Если бы Ман был немцем или бельгийцем, то его легко можно было бы за такую сумму», - сообщил агент Мана Анамария Продан.

В текущем сезоне 20-летний румын провел за «Стяуа» 24 матча, в которых забил семь мячей и сделал три результативные передачи.