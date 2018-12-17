Адвокат Глушаковой: Наша задача – предотвратить реализацию угроз Дениса

Футбол 17 декабря 2018 18:01 Источник: «RT на русском» Автор: Липкин Антон

Капитан «Спартака» вызван на допрос в полицию.

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены капитана «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи в бракоразводном процессе, прокомментировал информацию о вызове футболиста на допрос в полицию.

«Все слышали эти угрозы, Дарья воспринимает их серьезно и понимает, что Денис может их реализовать, – приводит «RT на русском» слова Жорина. – При этом никто ни в коем случае не настаивает на том, чтобы его посадили в тюрьму.

Мы преследуем две задачи: предотвратить реализацию его угроз и дать возможность правоохранительным органам разобраться есть ли в действиях Дениса состав преступления. Сейчас все зависит от того, какие объяснения он даст следователю. Может, скажет, что пошутил, может, предоставит другую информацию».

Напомним, в прошлую среду в сети были распространены аудиозаписи с угрозами Глушакова в адрес своей жены.