Адвокат Глушаковой: Наша задача – предотвратить реализацию угроз Дениса - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 18:01Источник: «RT на русском»Автор: Липкин Антон

    Адвокат Глушаковой: Наша задача – предотвратить реализацию угроз Дениса

    Капитан «Спартака» вызван на допрос в полицию.

    Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены капитана «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи в бракоразводном процессе, прокомментировал информацию о вызове футболиста на допрос в полицию.

    «Все слышали эти угрозы, Дарья воспринимает их серьезно и понимает, что Денис может их реализовать, – приводит «RT на русском» слова Жорина. – При этом никто ни в коем случае не настаивает на том, чтобы его посадили в тюрьму.

    Мы преследуем две задачи: предотвратить реализацию его угроз и дать возможность правоохранительным органам разобраться есть ли в действиях Дениса состав преступления. Сейчас все зависит от того, какие объяснения он даст следователю. Может, скажет, что пошутил, может, предоставит другую информацию».

    Напомним, в прошлую среду в сети были распространены аудиозаписи с угрозами Глушакова в адрес своей жены.

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