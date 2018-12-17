Александр Катасонов: Академия Загреба отличается воспитанием футболистов, которые попадают в зарубежные клубы - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 18:08Источник: ТАССАвтор: Липкин Антон

    Александр Катасонов: Академия Загреба отличается воспитанием футболистов, которые попадают в зарубежные клубы

    «Локомотив» сыграет с «Динамо» из Загреба в раунде плей-офф Юношеской лиги УЕФА.

    Главный тренер молодежного состава «Локомотива» Александр Катасонов прокомментировал итоги жеребьевки раунда плей-офф Юношеской лиги УЕФА. По ее итогам красно-зеленым досталось загребское «Динамо».

    «Это серьезный соперник, – приводит ТАСС слова Катасонова. – Учитывая, что мы играем в гостях, будет очень сложно. Как мне кажется, команда обладает достаточно неплохими физическими кондициями.

    Школа и академия Загреба всегда отличалась хорошей работой и воспитанием футболистов, которые попадают уже в зарубежные клубы».

    Напомним, «Локомотив» занял второе место в своей группе по пути Лиги чемпионов. «Динамо» вышло в плей-офф по пути чемпионов своих стран.

    В раунде плей-офф команды проведут один матч. «Локомотив» и «Динамо» сыграют 19 февраля в Загребе. Его победитель выйдет в 1/8 финала, куда уже пробились восемь победителей групп по пути Лиги чемпионов.

    #юношеская лига уефа#фк локомотив#фк динамо загреб#рпл#чемпионат хорватии по футболу#Футбол-Россия
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