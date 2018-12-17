Алексей Бага: «Арсенал» – один из самых мощных соперников, которые могли выпасть БАТЭ

Футбол 17 декабря 2018 18:17 Источник: UEFA (УЕФА)

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.

- Как-то уже говорил, что более всего мне хотелось сыграть с миланским «Интером», у руля которого стоит небезызвестный нам Лучано Спаллетти. К тому же «Интер» - клуб с богатой историей, а «Сан-Сиро» - отличный стадион, на котором, к слову, мы уже играли. У клуба классные болельщики. Да что тут говорить, сам город футбольный...

Однако нам и так достался самый, что ни на есть суперклуб. «Арсенал» - один из самых мощных соперников из тех, которые могли нам выпасть. У руля «канониров» находится топ-тренер - испанец Унаи Эмери, трижды кряду выигрывавший Лигу Европы. Это ведь тоже о чем-то говорит, - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в результате жеребьевки БАТЭ сыграет против лондонского «Арсенала». Первый матч состоится 14 февраля, ответный пройдет 21 числа того же месяца.