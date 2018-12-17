Хавьер Дзанетти: Уверены, что «Интер» сможем сыграть важную роль в Лиге Европы

Футбол 17 декабря 2018 18:29 Источник: UEFA (УЕФА)

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.

- Мы уверены, что сможем сыграть важную роль в этом турнире. Довольны жеребьевкой, потому что до Вены относительно недалеко. У нас хороший шанс пройти дальше. Мы разочарованы вылетом из Лиги чемпионов, но готовы к тому, чтобы показать хороший результат в Лиге Европы. Хотим выиграть этот престижный турнир, - приводит слова Дзанетти официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в результате жеребьевки «Интер» сыграет против «Рапида». Первый матч состоится 14 февраля, ответный пройдет 21 числа того же месяца.