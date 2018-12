Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович дал понять, что останется в MLS.

«MLS, я еще не закончил с тобой», - написал Ибрагимович в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что швед может стать игроком «Милана».

В прошедшем сезоне MLS 37-летний Ибрагимович забил 22 гола в 27 матчах.

MLZ Im not done with you yet pic.twitter.com/1F68siOV16