Алексей Игонин: Семак уже сплотил «Зенит» и завоевал авторитет игроков - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 19:14Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

    Алексей Игонин: Семак уже сплотил «Зенит» и завоевал авторитет игроков

    Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал работу Сергея Семака в петербургской команде.

    «Семак — тренер молодой. Изначально, когда он приходил в команду, то были сомнения, что «Зенит» будет на первом месте. Его главная задача была — сплотить игроков. Он уже сплотил «Зенит» и завоевал авторитет игроков. Это было трудно, но он справился. Сейчас у команды — коллектив.

    Санкт-Петербург — дружный город, поэтому внутренний климат был очень важен. Были различные ситуации с футболистами, но Семак исправил ситуацию. У него было мало времени перед сезоном. Плюс большая группа футболистов, которых приглашал не он», - цитирует Игонина «Матч ТВ».

    «Зенит» после первой части сезона российской премьер-лиги занимает первое место в турнирной таблице.

    #фк зенит#семак сергей#игонин алексей#рпл#Футбол-Россия
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