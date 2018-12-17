Алексей Игонин: Семак уже сплотил «Зенит» и завоевал авторитет игроков

Футбол 17 декабря 2018 19:14 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал работу Сергея Семака в петербургской команде.

«Семак — тренер молодой. Изначально, когда он приходил в команду, то были сомнения, что «Зенит» будет на первом месте. Его главная задача была — сплотить игроков. Он уже сплотил «Зенит» и завоевал авторитет игроков. Это было трудно, но он справился. Сейчас у команды — коллектив.

Санкт-Петербург — дружный город, поэтому внутренний климат был очень важен. Были различные ситуации с футболистами, но Семак исправил ситуацию. У него было мало времени перед сезоном. Плюс большая группа футболистов, которых приглашал не он», - цитирует Игонина «Матч ТВ».

«Зенит» после первой части сезона российской премьер-лиги занимает первое место в турнирной таблице.