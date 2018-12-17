Экс-полузащитник «Арсенала» Росицки стал спортивным директором пражской «Спарты»

Футбол 17 декабря 2018 19:17 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Бывший полузащитник дортмундской "Боруссии", лондонского "Арсенала" и сборной Чехии Томаш Росицки назначен спортивным директором пражской "Спарты". С сегодняшнего дня он будет отвечать за трансферы.

Отмечается, что на этому посту Росицки сменит Зденека Шчастны, который ранее совмещал должности спортивного директора и главного тренера клуба. Шчастны теперь сможет сосредоточиться на работе тренера.

Напомним, за всю карьеру бывший футболист "Арсенала" провел 474 матча на профессиональном уровне, а также сыграл 105 матчей за сборную Чехии.