Экс-полузащитник «Арсенала» Росицки стал спортивным директором пражской «Спарты»

Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Бывший полузащитник дортмундской "Боруссии", лондонского "Арсенала" и сборной Чехии Томаш Росицки назначен спортивным директором пражской "Спарты". С сегодняшнего дня он будет отвечать за трансферы.
Отмечается, что на этому посту Росицки сменит Зденека Шчастны, который ранее совмещал должности спортивного директора и главного тренера клуба. Шчастны теперь сможет сосредоточиться на работе тренера.
Напомним, за всю карьеру бывший футболист "Арсенала" провел 474 матча на профессиональном уровне, а также сыграл 105 матчей за сборную Чехии.