Экс-полузащитник «Арсенала» Росицки стал спортивным директором пражской «Спарты» - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 19:17Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

    Экс-полузащитник «Арсенала» Росицки стал спортивным директором пражской «Спарты»

    Об этом сообщает клубная пресс-служба.

    Бывший полузащитник дортмундской "Боруссии", лондонского "Арсенала" и сборной Чехии Томаш Росицки назначен спортивным директором пражской "Спарты". С сегодняшнего дня он будет отвечать за трансферы.

    Отмечается, что на этому посту Росицки сменит Зденека Шчастны, который ранее совмещал должности спортивного директора и главного тренера клуба. Шчастны теперь сможет сосредоточиться на работе тренера.

    Напомним, за всю карьеру бывший футболист "Арсенала" провел 474 матча на профессиональном уровне, а также сыграл 105 матчей за сборную Чехии.

    #чемпионат чехии по футболу#фк славия прага#росицки томаш
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