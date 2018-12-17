Мамаев написал письмо жене: Если нас 18 декабря не отпустят, то до февраля точно отпустят! - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 19:24Источник: Super.ruАвтор: Сметанникова Дарья

    Мамаев написал письмо жене: Если нас 18 декабря не отпустят, то до февраля точно отпустят!

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев написал письмо своей жене Алане из СИЗО «Бутырка».

    «Родная, привет! Сегодня четверг, и мы разговаривали по телефону, тебе цветы пришли. Я не знаю, почему тебе не приходят письма, но это уже пятое письмо! Проверь хорошо почту! Насчёт полиграфа я согласен! Я хочу вернуть доверие и огонь, который ты мне прислала в письме! Родная, и самое главное: я тебя люблю, хочу к тебе и хочу тебя! Сегодня был адвокат и следователь. Если нас 18 декабря не отпустят, то до февраля точно отпустят! Так что большая часть уже прошла! Я тебя очень хочу и только тебя, и никого в моей жизни не будет, только ты, родная! Скоро всё будет! Хочу обнять тебя и чтобы дети и мы валялись в кровати! Ни на кого внимания не обращай, кто бы что ни говорил, не реагируй. Будь с детьми, и я скоро выйду!», — приводит текст письма издание Super.

    Напомним, 11 октября Мамаев и Кокорин были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

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