Гарри Кейн: Мы знаем, что способны победить «Боруссию»

Футбол 17 декабря 2018 19:31 Источник: ФК «Тоттенхэм»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой английская команда сыграет с дортмундской «Боруссией».

«Боруссия» - это топ-команда. У них великолепный стадион, невероятная поддержка болельщиков. Это будет сложно. Они прекрасно выступают в этом сезоне бундеслиги и находятся в отличной форме. Нам достался сложный соперник, но мы знаем, что способны победить их.

У нас были хорошие результаты в Лиге чемпионов, особенно на выезде. Посмотрите, в прошлом сезоне мы сыграли вничью с «Реалом» (1:1), обыграли «Боруссию» (2:1), сыграли вничью с «Ювентусом» (2:2). В этом сезоне мы добились хорошего результата и с «Барселоной» (1:1). У нас есть опыт, мы играли в Германии, знаем, как добиться там результата и должны сделать это снова», - цитирует Кейна пресс-служба лондонского клуба.

Первый матч между командами состоится 13 февраля, ответная игра пройдет 5 марта.