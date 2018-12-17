Арьен Роббен: Для каждого футболиста игра в таком матче просто мечта - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 20:19Источник: ФК «Бавария»

    Арьен Роббен: Для каждого футболиста игра в таком матче просто мечта

    Вингер «Баварии» Арьен Роббен прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой немецкая команда сыграет с «Ливерпулем».

    - Это будут классные матчи! «Ливерпуль» - отличная команда, добившаяся великолепного прогресса. В их составе выступают великие игроки - очень быстрые и креативные. При этом они действуют как единое целое. Атмосфера будет великолепной. Жребий просто супер. Для каждого футболиста игра в таком матче просто мечта, - приводит слова Роббена пресс-служба «Баварии».

    Напомним, что первый матч между командами состоится 19 февраля в Ливерпуле, ответная игра пройдет 13 марта в Мюнхене.

    #лига чемпионов#фк бавария#роббен арьен#фк ливерпуль
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