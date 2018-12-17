Давид Алаба: С большим предвкушением будем ждать матчи с «Ливерпулем»

Футбол 17 декабря 2018 21:01 Источник: ФК «Бавария»

Защитник «Баварии» Давид Алаба прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой немецкая команда сыграет с «Ливерпулем».

- Определенно непростой жребий. «Ливерпуль» - очень, очень хорошая команда, в составе которой выступают выдающиеся исполнители. В прошлом году они играли в финале Лиги чемпионов, сейчас лидируют в таблице Премьер-лиги. Мы будем ждать эти матчи с большим предвкушением. Я еще никогда не играл на «Энфилде», поэтому я буду очень ждать этот матч, - приводит слова защитника пресс-служба «Баварии».

Напомним, что первый матч между командами состоится 19 февраля в Ливерпуле, ответная игра пройдет 13 марта в Мюнхене.