Журналист Gazzetta dello Sport: «Краснодар» может пройти «Байер», но он не фаворит противостояния - Советский спорт
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    • Футбол18 декабря 2018 00:25Источник: «Евро-футбол.ру»

    Журналист Gazzetta dello Sport: «Краснодар» может пройти «Байер», но он не фаворит противостояния

    Журналист Gazzetta dello Sport Микаэль Брага поделился мнением о результатах жеребьевки Лиги Европы для «Краснодара», по итогам которой российский клуб на стадии 1/16 финала сыграет с «Байером».

    - У «Краснодара» был только один хороший вариант – «Динамо» Загреб. А все остальные потенциальные соперники – сложные. Получился «Байер», но могло быть и хуже – «Челси», лондонский «Арсенал» или «Наполи». «Горожанам» надо показать хорошую игру дома. По-моему, «Краснодар» может пройти в следующий раунд, но он не фаворит противостояния, - приводит слова журналиста «Евро-Футбол.ру».

    Добавим, что первый матч «Краснодар» проведет дома 14 февраля, ответный состоится 21 числа в Ливеркузене.

    #брага микаэль#лига европы#фк краснодар#фк байер#Футбол-Россия
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